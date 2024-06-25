اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يونيو 2024 09:54 ص
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مطار مرسى علم يستقبل 24 رحلة طيران أوروبية سياحية بينهم 7 رحلات من التشيك

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 09:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 24 رحلة طيران أوروبية سياحية بينهم 7 رحلات من التشيك مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 24 رحلة طيران دولية، من بين 144 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتي الجمعة المقبلة، وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عمليه تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع باجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 24 رحلة طيران، 7 رحلات من التشيك، 4 من ألمانيا، و8 رحلات من بولندا ورحلة داخلية من مطار القاهرة الدولى، ورحلة من بلجيكا ورحلة من هولندا، ورحلتين من إيطاليا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى، وحتي الجمعة المقبلة 144 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.







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