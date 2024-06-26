الكنيسة تنظم احتفالية تخريج الدفعة الأولى بمركز إيمي بحضور البابا تواضروس

كتب: محمد الأحمدى

شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دارسي الكتاب المقدس بمركز إيمي للتعليم المستمر بالإسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

وتضمنت الاحتفالية فقرات عدة من بينها مجموعة من الترانيم لفريق كورال "قلب داود" وفيلم تسجيلي عن مركز إيمي للتعليم المستمر وكلمة للأب القمص أنطونيوس فهمي المشرف على المركز، وانطباعات وآراء الدارسين، واختتم الكلمات، بكلمة قداسة البابا التي أثنى خلالها عن عمل المركز مثمنًا جهود كافة العاملين فيه، ولفت إلى أن الكتاب المقدس هو:



- منجم لآلئ.

- روضة للنفوس.

وكرّم بعدها قداسته الفائزين في مسابقة اعرف واقرأ التي ينظمها المركز سنويًا وسلم الخريجين شهادات التخرج.

يذكر أن "مركز إيمي للتعليم المستمر" تجري الدارسة فيه على مدار سنتين بنظام الساعات المعتمدة عن طريق الانتظام في الحضور أو عن طريق الـ online على المنصة الرقمية للمركز.