اليوم السابع
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المسيحيون يواصلون صوم الرسل حتى يوم 12 يوليو المقبل

الأربعاء، 26 يونيو 2024 04:00 ص
المسيحيون يواصلون صوم الرسل حتى يوم 12 يوليو المقبل الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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يواصل الأقباط الأرثوذكس صوم الرسل، وذلك بعد عيد العنصرة وانتهاء فترة الخماسين المقدسة، ويعتبر أول صوم فى الكنيسة، حيث صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، ويبدأ اليوم 24 يونيو، حتى يوم 12 يوليو.

ويبدأ صوم الرسل بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، وتتراوح مدته من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك فى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التى تتبع التقويم اليوليانى المنقح، يمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً، أو قد لا يحدث على الإطلاق فى بعض السنوات.

ويرجع صوم الرسل إلى صعود السيد المسيح إلى السماء، حيث بدأ رسل الديانة المسيحية آنذاك خدمتهم بالصوم، اقتداء بالمسيح الذى بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًاعلى الجبل.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم الرسل

اول صوم الرسل

اول صوم الرسل بالكنيسة



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