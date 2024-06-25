اليوم السابع
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الكنيسة تصلى التسبحة الشهرية بإيبارشية حلوان

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:37 م
الكنيسة تصلى التسبحة الشهرية بإيبارشية حلوان الكنيسة تصلى التسبحة الشهرية بإيبارشية حلوان
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة تسبحة نصف الليل، أمس، في كاتدرائية السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وذلك ضمن اللقاء الشهري لنيافته بشعب الإيبارشية.

وشارك الأنبا ميخائيل عدد كبير من الآباء الكهنة والمرتلين، وسط حضور شعبي كثيف، ومكرسات دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة التابع للإيبارشية.

كما ألقى نيافته كلمة من خلال التأمل في الآية "لكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى الأَرْضِ" (أع ١: ٨).

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير الانبا برسوم

التسبحه الشهريه



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