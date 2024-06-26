البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 27458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 33807 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 11862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 6196 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 8973 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2725 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما: أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

وأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 650 ألف سهم، والثانية 450 ألف سهم، والثالثة 186.7 ألف سهم، والرابعة 100 ألف سهم.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمطورون العرب القابضة عدد 750 ألف سهم، 64.6 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 500 ألف سهم، 171 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان 73.2 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، وكونتكت المالية القابضة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 4 ملايين سهم، 40 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 1050 سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي.



في سياق متصل أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عن توقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناءً عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة.