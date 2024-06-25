اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:53 م
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.34% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 03:11 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.34% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 27264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 33554 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2710 نقطة.







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