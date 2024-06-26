اليوم السابع
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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:47 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 27446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 33800 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 11869 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 6193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 8967 نقطة.

 







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