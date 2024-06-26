ازاى تتعاملى مع التغييرات النفسية فى فترة الحمل.. 5 نصائح هتساعدك

كتبت فاطمة ياسر

مرحلة الحمل تعد من أسعد المراحل التي تمر بها النساء، ويمكن أن يحدث أيضًا تغييرات كبيرة في الصحة النفسية للمرأة ، و من المهم إدراك أن مشكلات الصحة العقلية يمكن أن تنشأ أو تتفاقم أثناء الحمل، ومن الضروري معالجة هذه القضايا لضمان رفاهية الأم والطفل على حد سواء ، ويقدم ذلك التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

هناك بعض مشكلات الصحة العقلية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على النساء الحوامل ، ومنها:

-الاكتئاب

الاكتئاب هو مشكلة صحية نفسية شائعة يمكن أن تؤثر على النساء الحوامل. قد تشمل الأعراض مشاعر الحزن واليأس وفقدان الاهتمام بالأنشطة والتغيرات في الشهية أو أنماط النوم وصعوبة التركيز.

-القلق

يمكن أن تظهر اضطرابات القلق، بما في ذلك اضطراب القلق العام، واضطراب الهلع، واضطراب الوسواس القهري، أو تتفاقم أثناء الحمل. قد تشمل الأعراض القلق المفرط، والأرق، والتهيج، والأعراض الجسدية مثل سرعة ضربات القلب أو التعرق.

-اكتئاب ما قبل الولادة أو ما قبل الولادة

يشير هذا إلى الاكتئاب الذي يحدث أثناء الحمل على وجه التحديد. من المهم التعرف على اكتئاب ما قبل الولادة ومعالجته لأنه قد يكون له آثار سلبية على كل من الأم والطفل.

-اضطرابات المزاج والقلق في الفترة المحيطة بالولادة

هذه مجموعة من الاضطرابات التي يمكن أن تحدث أثناء الحمل أو في فترة ما بعد الولادة. تشمل اضطرابات ما بعد الولادة حالات مثل اكتئاب ما بعد الولادة، واكتئاب ما بعد الولادة، وقلق ما بعد الولادة، والوسواس القهري بعد الولادة، والذهان بعد الولادة.

-اضطراب ما بعد الصدمة في الفترة المحيطة بالولادة

قد تعاني بعض النساء من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالولادة، خاصة إذا مررن بتجربة ولادة مؤلمة.

وأشار التقرير إلي أنه يجب العلم أن النساء الحوامل بحاجة إلى إعطاء الأولوية لصحتهن العقلية وطلب الدعم إذا لزم الأمر، وهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة نفسية جيدة أثناء الحمل ، ومنها:



-اطلبي رعاية ما قبل الولادة، يمكن أن تساعد الزيارات المنتظمة للطبيب قبل الولادة في مراقبة الصحة البدنية والعقلية أثناء الحمل.

- حافظ على التواصل المفتوح مع شريكك وعائلتك وأصدقائك ومقدمي الرعاية الصحية بشأن مشاعرك واهتماماتك.

- احصلى على قسط كافٍ من الراحة، ومارسى التمارين الرياضية بانتظام، وتناولى نظامًا غذائيًا صحيًا وشاركى في الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء والراحة.

-يمكن أن يساعد العلاج، مثل العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج الشخصي، في إدارة مشكلات الصحة العقلية أثناء الحمل.

الأدوية: في بعض الحالات، قد يكون الدواء ضروريًا لإدارة حالات الصحة العقلية الشديدة أثناء الحمل.