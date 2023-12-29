استشارى: القيء أول 3 شهور في الحمل قد يسبب تآكل وتسوس الأسنان

كتبت إيناس البنا

تمر الحامل خلال مرحلة الحمل بالكثير من الصعوبات خاصة إذا كانت أمًا لأول مرة، فيما يتعلق الاهتمام بصحة أسنانها وارتباطها ببعض المفاهيم الخاطئة الخاصة بالأسنان.

قال الدكتور إبراهيم عبد المحسن إبراهيم استشارى طب الأسنان جامعة المنصورة، مدير إدارة طب أسنان الإسماعيلية، إن هناك بعض الشائعات التي ترتبط بصحة أسنان الحامل، ومنها أن الجنين يسحب من مخزون الكالسيوم من جسم الحامل ليحصل على ما يريد من احتياجاته، ولكن هذا لا يحدث.

وشرح استشاري الأسنان خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجسم يتكون لديه مخزون الكالسيوم بعد سن 18 عام بشكل طبيعى لذا لا يوجد علمياً ما يسمى أن الجنين يسحب احتياجاته من الكالسيوم من جسم الأم، ولكن تحدث المشكلة عندما لا تهتم الأم بنوعيات الأطعمة التي تمد الجنين بالكالسيوم اللازم لتكوينه، ويجب أن تركز الحامل على تناول منتجات الالبان والبيض، اللازم لتكوين الكالسيوم.

من ناحية أخرى، أضاف استشارى الأسنان أن الحامل لا تهتم خلال أول 3 أشهر بصحة الفم وما قد يصاحب الفترة الأولى من حدوث قئ وما يصاحبه من ارتجاع للمواد الحمضية من المعدة تسبب تراكم للبكتيريا في الفم قد يسبب تسوس وتأكل بالأسنان، لذا فأن الحفاظ على روتين عناية للأسنان صباحا ومساء أو غسل الأسنان 3 مرات بعد تناول الطعام، مع استخدام الخيط الطبي للتنظيف ما بين الأسنان من بقايا الطعام.