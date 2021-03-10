نصائح للأمهات خلال فترة ما بعد الولادة.. احرصى على الأطعمة الصحية

كتبت هند عادل

الحمل قد يكون مرهقا لجسد الأم، تستمر فترة ما بعد الولادة من ستة إلى ثمانية أسابيع وتبدأ بمجرد الولادة، خلال فترة ما بعد الولادة ، قد تشعرين بالإرهاق من الاهتمام بمولودك الجديد، بحيث تشعرين أنه ليس لديك وقت للاعتناء بنفسك، تخضع النساء بعد الولادة لتغيرات جسدية وهرمونية وعاطفية وفسيولوجية ، حيث تتعلم كيفية التعامل مع جميع التغييرات والتعديلات التي تأتي مع كونها أماً جديدة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها في فترة ما بعد الولادة:

نصائح للاعتناء بنفسك بعد الولادة



الحصول على الكثير من الراحة: يستيقظ المولود "النموذجي" كل ثلاث ساعات ويتطلب ذلك الأكل والتغيير والتهدئة يمكن أن يربكك الإرهاق أنت وشريكك لبضعة أشهر، خاصة إذا كان هذا هو طفلك الأول، قد لا تحصلين على 8 ساعات من النوم، حاولى أن تحصلى على أكبر قدر ممكن من النوم لمنع التعب والإرهاق، أفضل طريقة للنوم هى أن تكون مع الرضيع والاستيقاظ مع الرضيع.

طلب المساعدة: لا تخافي من قبول الدعم من العائلة والأصدقاء أثناء فترة ما بعد الولادة، وبعدها يحتاج جسمك إلى الراحة، وستساعدك المساعدة العملية في الحصول الراحة، قد يساعد الأصدقاء أو أفراد الأسرة في طهي وجبات الطعام أو رعاية الأطفال الآخرين في المنزل.

تناول وجبات صحية: ترغب غالبية النساء الحوامل في إنقاص الوزن. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فإن اتباع نظام غذائي مفرط وفقدان سريع للوزن يمكن أن يضر بك وبطفلك، سيستغرق فقدان الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل عدة أشهر، عليك الامتناع عن الوجبات الخفيفة الدسمة أو السكرية، ركزى على نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات الطازجة وكذلك البروتينات والكربوهيدرات.

حافظى على نظام غذائي صحي للمساعدة في التعافي: ادخلى المزيد من الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والبروتين في نظامك الغذائي، زيدى من تناول السوائل أيضًا ، خاصة إذا كنت ترضعين طفلك.

تغذية: التغذية هي مفتاح الشفاء السهل والشفاء بعد الولادة، وبالتالي فهي عنصر بالغ الأهمية للأمهات الجدد و بعض الأساسيات في التغذية السليمة هي تناول:

الحبوب: التركيز على الأطعمة التي تتكون من القمح ودقيق الشوفان والأرز والشعير وما إلى ذلك.

الخضار: الكثير من الخضروات الورقية كلها مصدر جيد للطاقة والفيتامينات.

الفواكه: الفواكه أو الفواكه الموسمية التي تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين سي مفيدة للغاية. يُنصح بتجنب الفواكه المجمدة أو المعلبة تمامًا.

البروتين: يعد هذا أيضًا عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي ، ومن الجيد اختيار اللحوم الخالية من الدهون. يمكن أن تكون المكسرات والبازلاء وصدور الدجاج وغيرها خيارات صحية للحفاظ على توازن البروتين.

الألبان: الحليب أو اللبن الرائب الخالي من الدسم يمكن أن يفي بالمتطلبات اليومية للجسم. سيكون استهلاك اللبن الرائب أو اللبن أو الزبادي مصدرًا جيدًا للكالسيوم.