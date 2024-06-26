اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2024 09:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة وكيل تعليم كفر الشيخ فى حادث تصادم والمحافظ يطمئن على حالته

الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:06 م
إصابة وكيل تعليم كفر الشيخ فى حادث تصادم والمحافظ يطمئن على حالته اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ وسائقه بمديرية التربية والتعليم، في حادث تصادم، أثناء ذهابه للمنزل بالقرب من بركة السبع محافظة المنوفية، ليجرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بركة السبع المركزي، لتلقي العلاج.

واطمأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على وكيل الوزارة خلال اتصال هاتفي معه، ومن خلال متابعة مستمرة منذ وقوع الحادث حتى نقل وكيل الوزارة للمستنشفى، وتقديم الخدمات الطبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، قد تلقت إخطارا من مركز شرطة بركة السبع، يفيد بتعرض شخصين للإصابة تبين فيما بعد أن المصاب الأول هو محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ، والمصاب الثاني هو سائق وكيل وزارة التربية والتعليم.







كفر الشيخ

اخبار التعليم

اخبار الحوادث

تعليم كفر الشيخ

مركز شرطة

محافظة المنوفية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة