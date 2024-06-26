إصابة وكيل تعليم كفر الشيخ فى حادث تصادم والمحافظ يطمئن على حالته

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ وسائقه بمديرية التربية والتعليم، في حادث تصادم، أثناء ذهابه للمنزل بالقرب من بركة السبع محافظة المنوفية، ليجرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بركة السبع المركزي، لتلقي العلاج.

واطمأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على وكيل الوزارة خلال اتصال هاتفي معه، ومن خلال متابعة مستمرة منذ وقوع الحادث حتى نقل وكيل الوزارة للمستنشفى، وتقديم الخدمات الطبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، قد تلقت إخطارا من مركز شرطة بركة السبع، يفيد بتعرض شخصين للإصابة تبين فيما بعد أن المصاب الأول هو محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ، والمصاب الثاني هو سائق وكيل وزارة التربية والتعليم.