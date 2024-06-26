وزارة التعليم توضح تفاصيل التقدم لإعارات المعلمين للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

أرسلت الإدارة العامة للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الإعارة الخاصة بالمعلمين للعام الدراسي2024/2025 لسطنة عمان لبعض التخصصات المختلفة للترشيح للإعارة وموافقة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، موضحة أنه طبقا لقواعد الترشيح المبدئي بأسماء المرشحين في التخصصات المختلفة يتم التواصل مع المعلمين المرشحين من خلال الجانب العماني على أن يقوم المرشح بإدخال بيانته وفق شروط شغل الوظيفة والوثائق المطلوب إدراجها وهى "شهادة الثانوية العامة - المؤهل الدراسي - كشف الدرجات الصادر من الجامعة - شهادة الخبرة العملية - نسخة من جواز السفر المقرء الكترونيا - صورة شخصية، عبر الرابط الإلكترونى".

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لابد أن تكون سنوات الخبرة في مجال التدريس الواردة ببطاقة الوصف الوظيف تالية للمؤهل الدراسي و ليست سابقة له، ووجود توافر جواز السفر المقروء الكترونيا بحوز المرشح صالح لفترة لا تقل عن ثمانية أشهر من تاريخ إبرام العقد في شهر يوليو، مع وجود رقم الهاتف المحمول وليس الرقم الأرضي "كون التواصل معه عبر الرسائل النصية".

ووجهت الوزارة، المرشحين مبدئيا لدولة سلطنة عمان للعام الدراسي 2024/2025 حال فتح الرابط الإلكتروني الخاص بلجنة الإعارات بدولة سلطنة عمان تسجيل أسمائهم والمطلوب بالبيانات الخاصة بالرابط لحين وصول اللجنة للقاهرة خلال الأيام القادمة.