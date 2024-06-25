كيف أقلل من مصاريف مكالماتى عند استخدام خدمة التجوال الدولى؟

كتبت هبة السيد

عادة ما يقوم المسافرين إلى الخارج بتحويل الخطوط إلى التجوال الدولى لضمان استقبال وتلقي المكالمات على هواتفهم فى الخارج، ولكن عملية التحاسب على هذه الخدمة تختلف عن التجوال المحلى، وهو ما قد يدفع بصاحب الخط إلى الحرص الشديد فى استخدام الهاتف خارج البلاد للتقليل من مصاريف المكالمات عند استخدام التجوال الدولى.

ولتقليل مصاريف المكالمات يجب على العميل أن يتذكر دائمًا أنه سيدفع قيمة كافة المكالمات الصادرة أو الواردة إليك، لذا عليه اختيار المكالمات التي يود الرد عليها، مع العلم أن سعر الدقيقة الواردة أقل من سعر الدقيقة الصادرة فى معظم الأحيان.

كذلك عند الصعود للطائرة للسفر للدولة المستضيفة، يجب على العميل التأكد من عدم تفعيل خاصية استخدام الإنترنت أثناء التجوال بتليفونه المحمول، لأن ترك هذه الخاصية مُفعلة يعني أن هاتفه المحمول مُهيأ تلقائيًا لاستقبال بيانات كالصور والفيديوهات على مختلف تطبيقات المحادثات الشخصية مما قد يتسبب في تحميلك تكاليف عالية جراء تحميل تلك البيانات.

خاصية التجوال الدولي هى استخدام خط تليفونك المحمول خارج حدود مصر لإجراء المكالمات الصوتية أو استخدام الإنترنت على شبكة مقدم خدمة محمول أخر في الدولة المُستضيفة.



وصل إجمالى المشتركين فى خدمة الهاتف المحمول فى الفترة من "يناير - مارس 2024" لـ 108.34 مليون مشترك، كما بلغ خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان " يناير - مارس 2024، لنحو 100.44%.

