إصدار 2.25 مليون وثيقة تأمين مسافر بأقساط بلغت 688 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

قال محمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية ل تأمين السفر للخارج، إن المجمعة أصدرت 2.25 مليون وثيقة تأمين للمسافرين المصريين الخارج، بحجم أقساط بلغت 668 مليون جنيه، وذلك بعد مرور عام من إطلاقها، مضيفًا أن حجم التعويضات التي صرفت للمسافرين بلغت 6.8 مليون جنيه، موزعة بين تحمل تكلفة نقل الجثمان، وتعويضات رعاية طبية.

وناشد "زهران"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، المصريين المسافرين بالخارج، بضرورة طباعة وثيقة رعاية المسافر من على الموقع الرسمي للمجمعة، وذلك قبل التوجه إلى أى سفارة للحصول على تأشيرة السفر، وذلك لضمان التأمين على المسافر بالخارج.

وبدأ تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو 2021، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن له.

وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصرى أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التى لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.