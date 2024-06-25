كندا تجدد دعوة رعاياها لمغادرة لبنان.. وتؤكد: الوضع لا يمكن التنبؤ به

كتب عبد الوهاب الجندى

جددت كندا دعوتها لمواطنيها بمغادرة لبنان، مؤكدة أن الوضع الأمني أصبح أكثر تقلبًا ولا يمكن التنبؤ به.



وبداية الأسبوع رفعت كندا تحضيراتها لإجلاء 45 ألف من مواطنيها من لبنان، حال اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد نصحت رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب ما وصفته بـ"تدهور الوضع الأمني".

وفي بيان نُشِر على موقعها الرسمي قالت الخارجية "تجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والاضطرابات المدنية، وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل".

ووصلت التوترات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، وحزب الله اللبناني، إلى ذروتها خلال الأسبوعين الماضيين.