إجلاء مئات الأشخاص بسبب حرائق الغابات فى كندا

أوتاوا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الكندية إجلاء مئات الأشخاص، من بينهم 225 نزيلاً فى سجن شديد الحراسة، بسبب حرائق الغابات فى كندا، مع بداية موسم الحرائق الصيفى، وأدت الحرائق عام 2023، التى انتشرت شرق البلاد إلى غربها - إلى خسائر فى أكثر من 15 مليون هكتار وأودت بحياة ثمانية من رجال الإطفاء ودفعت السلطات إلى إجلاء أكثر من 235 ألف شخص، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وتم إخلاء مركز السجون الفيدرالي في بورت كارتييه، الواقع على بعد حوالي 500 كيلومتر شمال شرق مدينة كيبيك، ويضم ألف نزيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وقالت آن كيلي، رئيسة مصلحة السجون الكندية، في بيان صحفي، إن السجن قد أُغلق وتم "نقل النزلاء من المنطقة المتضررة إلى مؤسسات إصلاحية فيدرالية آمنة أخرى".

ويضم السجن بعضًا من أشهر المدانين في البلاد، بما في ذلك العديد من القتلة المتسلسلين، وتم إعلان حالة الطوارئ محليًا يوم الجمعة ، حيث هددت حرائق الغابات مدينة بورت كارتييه.. وبشمال البلاد، تم أيضًا إجلاء 750 موظفًا يعملون في سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور. وتقدم المحطة الكهرباء لعدة مناطق.