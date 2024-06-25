تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على شهادة بيانات لعقار بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة أن المستندات المطلوبة للحصول على شهادة بيانات، الخاصة بالمبانى المقامة داخل نطاق محافظة القاهرة، هى صورة التوكيل الرسمى فى حالة الوكالة ( مع الاطلاع على الأصل )، وصورة بطاقة لصاحب الشأن، ورسم كروكى الموقع، وصورة فتوغرافية للمبنى، والمستند الدال على الملكية.

وفى السياق أكدت محافظة القاهرة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يقبل التصالح على الجراجات، وبالتالى أى حالات تقدمت بطلبات تصالح فى القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 بشأن الجراجات، ولم يجرى البت فيها أو حصلت على نموذج 3 لن يحدث التصالح فيها وفق القانون الجديد.

وأضافت المحافظة، أن أى طلب تصالح على الجراجات لن يقبل، فهى من ضمن الحالات المرفوض تقنين وضعها بالقانون الجديد، إضافة إلى حالات محددة مثل تعديات حرم الآثار والنهر.

ومن الحالات التى يقبلها قانون التصالح الجديد، مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى بضوابط، وتغيير استخدام أو نشاط العقار، وأيضا التعديات على خط التنظيم أو الشوارع التخطيطية، والتعد على حقوق الارتفاق، والمخالفات التى حدثت فى المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، ومخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وأيضا مخالفات البناء على الأرض المملوكة للدولة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وذلك وفق ضوابط محددة أقرها القانون .