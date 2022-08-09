اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بوابة الشكاوى

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:29 م
محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بوابة الشكاوى جانب من التدريب
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت محافظة الجيزة ورشة عمل بنادي القرية الذكية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بوابة الخدمات الحكومية للمحليات lgs.gov.eg فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية في ضوء خطه التحول الرقمي التي تنفذها الدولة .

وأشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، إلى أن الورشة شهدت عرض طرق تقديم الطلبات والدفع من خلال بوابة الخدمات الحكومية للمحليات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المركز التكنولوجي ما يوفر الوقت والجهد ويمنع التكدس داخل المراكز التكنولوجية بالجيزة .

كما شملت الورشة شرح التحديثات التي تمت على منظومة المراكز التكنولوجية، مثل طلبات التسجيل المكاني وطلبات الاشتراطات البنائية الجديدة وغيرها من الآليات التكنولوجية الحديثة.

وحضر الورشة ممثلي المركز التكنولوجي بالمحافظة والمراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز ومدن الجيزة .


الجيزة

القرية الذكية

الشكاوي

شكاوي المواطنين



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