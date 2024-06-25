ترامب يطالب بايدن بإجراء تحليل مخدرات قبل المناظرة الرئاسية الأولى

كتبت ريم عبد الحميد

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منافسه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس جو بايدن إلى إجراء اختبار مخدرات قبل المناظرة الرئاسية المرتقبة بينهما مساء الخميس، موضحا أنه سيجرى اختبار بدوره.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: " اختبار مخدرات لجو بايدن المحتال؟؟؟.. أنا أيضا سأوافق على إجراء واحد على الفور أيضا".

وكان ترامب وحلفاؤه قد اقترحوا مرارا أن يتناول بايدن عقارًا لتعزيز الأداء قبل المناظرة، وشكك بعضهم بالفعل فى أن أي أداء جيد سيقدمه الرئيس الأمريكى سيكون تمثيلية.

وفى منشورين آخرين عن منصته للتواصل الاجتماعى، أثنى ترامب على النائب رونى جاكسون، الذى أرسل خطابا للرئيس وطبيبه يوم الاثنين يطالب بإجراء اختبارات مخدرات قبل وبعد المناظرة على الفور.

وقال ترامب إن رونى جاكسون كان طبيبا وضابطا لامعا، والآن نائب عظيم بالكونجرس. وأضاف أنه محق تماما بشأن ما تمت كتابته فى هذا المقال الذى يجب قراءته، لكن لسوء الحظ، لن يحدث شيئا حيال هذا الأمر.

وقد حاول ترامب وحلفاؤه مرارا وصف بايدن بأنه رجل مسن لا يصلح لتولى فترة رئاسية ثانية. ورددوا مزاعم "المخدرات" فى وقت سابق هذا العام فى محاولة للتقليل من أهمية خطابه عن حالة الاتحاد الذى ألقاه فى وقت سابق هذا العام.

ومن المقرر أن يتلقى ترامب وبايدن فى أول مناظرة رئيسية بينهما فى سباق 2024، وسيشهد السباق الانتخابى الحالي مناظرة أخرى فى سبتمبر المقبل.

وتقول صحيفة ذا هيل إنه من المتوقع أن تكون المناظرة لحظة محورية لكلا المرشحين فى الوقت الذى يحاولان فيه تأمين الأصوات فى المرحلة الأخيرة من السباق.