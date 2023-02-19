طبيب البيت الأبيض السابق يشكك فى صحة بايدن.. ويطالب بإجراء اختبار إدراكى للرئيس

كتبت ريم عبد الحميد

دعا النائب الجمهورى رونى جاكسون، طبيب البيت الأبيض السابق، إلى إنهاء التستر على صحة الرئيس جو بايدن بعد ان زعم طبيب الرئيس الحالي أو بايدن فى صحة جيدة وقادة على القيام بمهام الرئاسة.

وقال جاكسون فى تصريحات لفوكس نيوز إن أغلبية الأمريكيين يمكنهم أن يروا أن صحة بايدن العقلية فى تراجع تام، لكن ليس هناك شفافية من البيت الأبيض حول ما يحدث، لو أن هناك شيئا، فى التعامل مع هذه القضية وعدم قدرته على التعامل مع هذه الوظيفة.

وأضاف جاكسون إن التقرير الطبي المكتوب الصادر الأسبوع الماضى، والصادر من طبيب بايدن كيفين أوكونور، يؤكد بشكل أكبر أن الإدارة لا تزال مصرة على إخفاء الحقيقة.

واعترض جاكسون على حقيقة أن تقرير بايدن الطبي، وهو الثانى له منذ توليه الرئاسة، لم يشر إلى خضوع الرئيس لاختبار معرفى وسط تدهور صحته العقلية.

وتابع جاكسون: لم يرد فى التقرير أي ذكر لتدهور الصحة العقلية لبايدن. هذا أمر مقلق مع الأخذ فى الاعتبار أننى أرسلت ثلاث خطابات بالفعل إلى البيت الأبيض أطالب بإجراء اختبار إدراكى لبايدن، والتي تم تجاهلها جميعا.

أجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن الفحص الطبى السنوى، الأسبوع الماضى. وأعلن الأطباء أن جو البالغ من العمر 80 عاما، فى صحة جيدة وقادر على القيام بمهام منصبه.

ويتناول بايدن عقار "كريستور" لخفض معدل الكريستول، حيث وجد الأطباء أن بايدن خسر بعض الوزن، وفقد 6 رطل، ليصبح وزنه 178 رطلا بعد أن كان 184 فى اواخر عام 2021.