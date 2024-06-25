الصحة العالمية: 1.8 مليار معرضون لخطر الإصابة بالأمراض بسبب عدم ممارسة نشاط بدنى

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إن ما يقرب من 1.8 مليار بالغ معرضون لخطر الإصابة بالأمراض بسبب عدم ممارسة النشاط البدني الكافي، حيث تشير البيانات الجديدة إلى أن ما يقرب من ثلث (31%) من البالغين في جميع أنحاء العالم، أي حوالي 1.8 مليار شخص، لم يحققوا مستويات النشاط البدنى الموصى بها في عام 2022.



وتشير النتائج إلى اتجاه مثير للقلق من الخمول البدني بين البالغين، والذي أدى إلى ارتفاع معدلات النشاط البدني بشكل كبير، وارتفع بنحو 5 نقاط مئوية بين عامي 2010 و2022.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن ترتفع مستويات الخمول إلى 35% بحلول عام 2030، والعالم حاليا بعيد عن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من الخمول البدني بحلول عام 2030.



وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يكون للبالغين 150 دقيقة من النشاط البدنى المعتدل الشدة يوميا، أو 75 دقيقة من النشاط البدني عالي الشدة، أو ما يعادلها، أسبوعيًا.

يعرض الخمول البدني البالغين لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري من النوع الثاني والخرف والسرطانات مثل الثدي والقولون.

وأجرى الدراسة باحثون من منظمة الصحة العالمية مع زملاء أكاديميين ونشرت في مجلة لانسيت للصحة العالمية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تسلط هذه النتائج الجديدة الضوء على الفرصة الضائعة للحد من السرطان وأمراض القلب وتحسين الصحة العقلية من خلال زيادة النشاط البدني"، "يجب علينا أن نجدد التزاماتنا بزيادة مستويات النشاط البدني وإعطاء الأولوية للإجراءات الجريئة، بما في ذلك تعزيز السياسات وزيادة التمويل، لعكس هذا الاتجاه المثير للقلق."

ولوحظت أعلى معدلات الخمول البدني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ذات الدخل المرتفع (48%) وجنوب آسيا (45%)، حيث تراوحت مستويات الخمول في المناطق الأخرى من 28% في الدول الغربية مرتفعة الدخل.

ومما يثير القلق أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجنس والعمر، ولا يزال الخمول البدني أكثر شيوعا بين النساء على مستوى العالم مقارنة بالرجال، حيث تبلغ معدلات الخمول 34% مقابل 29%.

وفي بعض البلدان يصل هذا الفارق إلى 20 نقطة مئوية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أقل نشاطًا من البالغين الآخرين، مما يؤكد أهمية تعزيز النشاط البدني لكبار السن.

وقال الدكتور روديجر كريش، مدير تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية: "إن الخمول البدني يمثل تهديدًا صامتًا للصحة العالمية، ويساهم بشكل كبير في عبء الأمراض المزمنة"، "نحن بحاجة إلى إيجاد طرق مبتكرة لتحفيز الناس على أن يكونوا أكثر نشاطا، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والبيئة والخلفية الثقافية، ومن خلال جعل النشاط البدني في المتناول وميسور التكلفة وممتعًا للجميع، يمكننا تقليل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية بشكل كبير وخلق مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.

وعلى الرغم من النتائج المثيرة للقلق، هناك بعض علامات التحسن في بعض البلدان، وأظهرت الدراسة أن ما يقرب من نصف دول العالم حققت بعض التحسينات خلال العقد الماضي، وتم تحديد 22 دولة على أنها تسير على المسار الصحيح للوصول إلى الهدف العالمي المتمثل في الحد من الخمول بنسبة 15% بحلول عام 2030، إذا استمر اتجاهها بنفس الوتيرة.

وفي ضوء هذه النتائج، تدعو منظمة الصحة العالمية البلدان إلى تعزيز تنفيذ سياساتها لتعزيز النشاط البدني وتمكينه من خلال الرياضة الشعبية والمجتمعية والترفيه النشط والنقل (المشي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام)، من بين تدابير أخرى.

"إن تعزيز النشاط البدني يتجاوز مجرد تشجيع اختيار نمط الحياة الفردي - فهو سيتطلب اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله وإنشاء بيئات تجعل من الأسهل والأكثر أمانًا للجميع أن يكونوا أكثر نشاطًا بطرق يستمتعون بها لجني الفوائد الصحية العديدة للنشاط البدني المنتظم. وقالت الدكتورة فيونا بول، رئيسة وحدة النشاط البدني بمنظمة الصحة العالمية.، إنه ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود جماعية قائمة على الشراكات بين أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين وزيادة الاستثمارات في الأساليب المبتكرة للوصول إلى الأشخاص الأقل نشاطًا والحد من عدم المساواة في الوصول إلى التدابير التي تعزز النشاط البدني وتحسينه.

