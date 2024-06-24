85.15 دولار للبرميل.. تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم الاثنين

كتبت -مروة الغول

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 24-6-2024.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأثنين تراجعت ، مع عودة المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول بالتزامن مع ارتفاع الدولار، مما عوض الدعم الذي تلقته أسواق النفط من التوترات الجيوسياسية وتخفيضات إمدادات تحالف أوبك .

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 85.15 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.65دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 82.81 دولار للبرميل.

الأسعار العالمية للبترول