مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 16 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء 16 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 151 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة.



وتبين من رحلات الوصول اليوم أن من المقرر وصول 16 رحلة بينها 5 من ألمانيا، و3 من بولندا، ورحلة هولندا، و3 من إيطاليا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا، ورحلة داخلية.



وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وتسهيل الإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى 151 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة منها المانيا والتشيك وبولندا وايطاليا والمجر وبلجيكا وهولندا.