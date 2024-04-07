مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 26 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد 26 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 151 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار بداية من أمس السبت حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة .

وتبين من رحلات الوصول اليوم أن من المقرر وصول 26 رحلة بينهم 7 رحلات من بولندا، و6 رحلات من التشيك، و6 رحلات من ايطاليا، 4 المانيا، ورحلة داخلية، واخرى من دولة بلجيكا، ورحلة من سويسرا .

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط وتسهيل الاجراءات لهم ونقلهم الى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى 151 رحلة طيران دولية أوروبية، من عدة دول مختلفة منها ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا والمجر وبلجيكا وهولندا.