اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 10:32 م
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تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بالزقازيق

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 10:00 م
تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بالزقازيق صلاة العيد - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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يستعد الملايين من أهالي محافظة الشرقية، اداء صلاة عيد الفطر المبارك، المحدد لها  في الزقازيق الساعة  5:56، ذلك وفقا لما أعلنته هيئة البحوث الفلكية.

وأعدت مديرية الأوقاف 5 آلاف مسجد و711 ساحة منتشرة بالقري والمدن لأداء صلاة العيد.


وتم تشكيل غرفة عمليات بالأوقاف لمتابعة الالتزام بالتعليمات الوزارية والضوابط الصادرة في هذا الشأن.


وكلف مدير الإدارات بالمرور علي مساجد والساحات، للتأكد من تهئتها لاستقبال المصلين، وقيام العمال بأعمال النظافة داخل المساجد والتنسيق مع الوحدات المحلية بأعمال النظافة والإنارة في محيط الساحات والمساجد المقررة.

 







موعد صلاة العيد

صلاة عيد الفطر بالزقازيق

اخبار الشرقية

عيد الفطر




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