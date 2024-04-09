اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 02:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الشرقية تعلن تجهيز 711 مسجدًا وساحة لأداء صلاة عيد الفطر

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 02:00 ص
أوقاف الشرقية تعلن تجهيز 711 مسجدًا وساحة لأداء صلاة عيد الفطر صلاة العيد - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، تحت إشراف الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، تجهيز المساجد والساحات المقررة لأداء صلاة عيد الفطر.


وأكد وكيل الوزارة، أن عددهم بلغ 711 ساحة بمختلف المراكز والمدن والأحياء تضم 1422 إمام أساسى واحتياطى، بجانب 12100 مسجد بقوه 4100 إمام.

 

وأضاف لـ "اليوم السابع"، انه شكل غرفة عمليات لمتابعة التزام بالتعليمات الوزارية والضوابط الصادرة فى هذا الشأن.


وكلف مدير الإدارات بالمرور على مساجد والساحات، للتأكد من تهيئتها لاستقبال المصلين، وقيام العمال بأعمال النظافة داخل المساجد والتنسيق مع الوحدات المحلية بأعمال النظافة والإنارة فى محيط الساحات والمساجد المقررة.







الشرقية

مديرية الاوقاف بالشرقية

صلاة عيد الفطر بالشرقية

ساحات عيد الفطر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة