مشروبات صباحية خفيفة تمنع زيادة وزنك في العيد

كتبت مروة هريدى

مع قدوم عيد الفطر المبارك يحدث ارتباك للمعدة والجهاز الهضمى مع تغيير عادات الأكل والنظام الغذائي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ووفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth" فإن هناك مشروبات يمكن تناولها فى الصباح على معدة فارغة لتمنحك شعورًا بالراحة وتعزز فقدان وزنك والتخلص من دهون البطن العنيدة خاصة مع تناول الوجبات الدسمة فى العيد.

ماء الليمون

تناول كوب من الماء الدافئ مع بضع قطرات من الليمون، أول شيء في الصباح، يمكن أن يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، خاصة أن الليمون غني بفيتامين C، ويمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم ويساعد في فقدان الوزن، وطرد السموم من الجسم، مما يعزز الصحة العامة.

الشاي الأخضر

وفقًا للدراسات، فإن الشاي الأخضر يحتوي على الكاتيكين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي وتزيد من حرق الدهون، ويمكن أن يساعدك تناول الشاي الأخضر في الصباح على البقاء رطبًا وقد يقلل من دهون البطن بمرور الوقت.

عصير الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء ومنخفض السعرات الحرارية، لذلك فإن صنع مشروب الخيار وتناوله في الصباح يساعدك على الترطيب والانتعاش، كما أنه يعزز حركات الأمعاء الصحية، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في فقدان الوزن وتقليل الدهون في البطن.

ماء القرفة

تشير الدراسات إلى أن القرفة تساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم، ويمكن أن تعزز فقدان الوزن عن طريق تعزيز حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.