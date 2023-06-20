اعرف فوائد الليمون الصحية.. من تقليل الندبات إلى تفتيح البشرة

كتبت ميرفت رشاد

فوائد الليمون للبشرة والشعر والصحة لا حصر لها، فهو فاكهة حمضية نابضة بالحياة وحيوية، يشتهر بشكل أساسى بنكهته المنعشة ورائحته القوية، مليئ بالعناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة والأحماض الطبيعية، حيث يقدم الليمون مجموعة من المزايا التى تعزز الصحة من الداخل إلى الخارج، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

فوائد الليمون للبشرة

يحتوى الليمون على فيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة القوية القابلة للذوبان فى الماء، كما أنه يعمل كعامل مساعد فى تخليق الكولاجين.

يفتح البشرة

يمكن أن تساعد قدرات التبييض الطبيعية المعروفة فى Lime على تفتيح لون بشرتك وتوحيد لونها، ويحتوى على فيتامين سى وهو مبيض فعال للبشرة، تعمل عادة عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين في الجلد.

وعادةً ما تُستخدم العوامل التي تقلل إنتاج الميلانين أيضًا لتقليل ظهور البقع الداكنة وفرط التصبغ، ويمكن أن تصبح هذه البقع أفتح تدريجياً مع الاستخدام المنتظم لمنتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الليمون، وقد يساعد ذلك في الكشف عن بشرة أكثر إشراقًا.

يمنع أضرار أشعة الشمس

قد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لفيتامين ج في الحماية من الضرر المحتمل لأشعة الشمس فوق البنفسجية، عادة الجذور الحرة هي فئة من الجزيئات التي تسبب أضرارًا لأشعة الشمس، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين ج على حماية خلايا الجلد عن طريق التبرع بإلكترون لهذه الجذور الحرة. وهذا بدوره يجعلها غير ضارة.

يشد الجلد

يعمل عصير الليمون أيضًا كعقار طبيعى، مما يشد الجلد ويقلل من ظهور المسام، وقد يساعد ذلك على تنعيم نسيج بشرتك وشدها، ما يمنحك مظهرًا أكثر شبابًا وانتعاشًا.

يكافح حب الشباب ويمنع انتشاره

يستخدم الليمون كعلاج طبيعي للعناية بالبشرة المعرضة لحب الشباب، له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات تساعد في هذه العملية، يستخدم أيضًا على نطاق واسع كمطهر طبيعي للتخلص من الزيوت الزائدة والأوساخ والملوثات التى يمكن أن تسد المسام وتسبب تفشي المرض.

الكولاجين للبشرة

يساعد محتوى فيتامين سي في تخليق الكولاجين، ويزيد من ليونة البشرة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يمكن الحفاظ على بشرة شابة وكاملة بمساعدة هذا الكولاجين الطبيعي.

يرطب ويغذي

يحتوى على خصائص ترطيب تساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة، وتجنب الجفاف وتعزيز الملمس الناعم والمرن، ويمكن أن يؤدى الاستخدام المنتظم لمنتجات العناية بالبشرة التى تحتوى على الليمون إلى تجدد بشرتك وترطيبها وتنشيطها.

يوفر مضادات الأكسدة

تساعد مجموعة قوية من مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون، بما في ذلك فيتامين C والفلافونويد، على حماية الجلد من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة.

تقشيرالبشرة

يجب أن يتضمن أي نظام للعناية بالبشرة التقشير، ويستخدم الليمون على نطاق واسع كمقشر طبيعي بالكامل، يسهل حمض الستريك في لايم تجدد الخلايا ويفتح المسام ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يقلل الندبات

في دراسة شملت 80 شخصًا قام نصف المشاركين بتطبيق هلام السيليكون المشبع بفيتامين سي على جروحهم كل يوم لمدة ستة أشهر بعد إزالة الغرز، وكانت ندوبهم أقل وضوحًا من أولئك الذين لم يستخدموا المنتج.

يشفي الجروح

ثبت أن زيادة مستوى مضادات الأكسدة في الجلد والجسم بمكملات فيتامين ج تؤثر بشكل إيجابي على إصلاح الجروح، وقد يؤدي نقص فيتامين ج الأساسي إلى التئام الجروح بشكل أبطأ.