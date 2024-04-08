اليوم السابع
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قائمة أطعمة قدميها لطفلك بعد إتمام 4 أشهر.. طبيب أطفال يوضح

الإثنين، 08 أبريل 2024 10:00 ص
قائمة أطعمة قدميها لطفلك بعد إتمام 4 أشهر.. طبيب أطفال يوضح تغذية الرضع
كتبت فاطمة خليل

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إدخال الأطعمة الصلبة للطفل من المراحل الأساسية لنمو وتغذية طفلك الرضيع ومن عمر 4 إلى 6 أشهر حيث يصبح الطفل جاهزًا لتناول الطعام الصلب، فى هذا التقرير نتعرف على قائمة أطعمة يمكنك تقديمها لرضيعك بعد إتمام 4 أشهر.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن هناك أطعمة متنوعة يمكننا تقديمها للطفل من عمر 4 شهور بجانب الرضاعة الطبيعية أو الصناعية.

وأوضح أن من بين هذه الأطعمة:

- ماء الأرز أو مهروس الأرز
- بسلة مهروسة، جزر مهروس، بطاطس مهروسة.
- مهروس تفاح، موز، كمثرى، أفوكادو.

وأوضح أن البروتينات يمنع تناولها تماما قبل إتمام 6 أشهر، أى لا يجب تقديم الدجاج أو اللحوم أو البيض أو الكبدة أو شوربة الدجاج واللحوم للطفل الرضيع قبل 6 شهور، مشيرًا إلى أن شوربة الخضار فقط هى التى يسمح بها من عمر 4 شهور.

وأكد أنه يجب تجربة كل صنف بمفرده فى البداية للطفل، حتى نكتشف بسهولة حساسية الطفل من نوع معين من الطعام، مضيفا أنه يمكننا تغيير بين كل صنف وصنف من الطعام من 3-5 أيام.

وأوضح أن مقدار ما ياكله الرضيع من هذه الأطعمة مقدار ملعقة أو معلقتين كبار، ويمكن اضافة قليل من زيت الزيتون وبالتالي يزداد وزن الرضيع.

 







أطعمة للطفل من عمر ٤ شهور

أطعمة للرضع

إدخال الطعام الصلب للرضع

أطعمة صلبة للرضيع




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