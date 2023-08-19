عشان فترة الرضاعة تعدى على خير.. اعرفى إزاى تجنبى رضيعك الإصابة بالحساسية

كتبت إيناس البنا

من المعروف أن الرضاعة الطبيعية هي الطريقة المثلى لتغذية الرضع خلال مراحل النمو المبكرة وتمتد فوائد الرضاعة الطبيعية إلى ما هو أبعد من التغذية الأساسية، حيث يحتوي حليب الثدي على عدد كبير من العناصر الغذائية الأساسية وخصائص تعزيز المناعة التي تلعب دورًا محوريًا في حماية صحة الرضيع.

ومع ذلك، على الرغم من هذه المزايا العديدة، قد يصاب بعض الأطفال بالحساسية، والتي يمكن أن تكون مشكلة للوالدين.

فهم حساسية الرضع

أوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد والحقن المجهرى بالمركز القومى للبحوث قد تحدث الحساسية عند الرضع عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه بعض البروتينات الموجودة في حليب الثدي أو في الأطعمة التي يتم إدخالها أثناء عملية الفطام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، تشمل المواد المسببة للحساسية الأكثر شيوعًا والتي قد تؤدي إلى تفاعلات الحساسية عند الرضع بروتين حليب البقر والبيض والفول السوداني والقمح وفول الصويا والأسماك والمحار، علاوة على ذلك، قد يتفاعل الرضع أيضًا بشكل عكسي مع مسببات الحساسية التي يواجهها النظام الغذائي للأم ، حيث يمكن أن تمر بعض البروتينات عبر حليب الثدي.

ردود الفعل التحسسية عند الأطفال

تشمل الأعراض الشائعة لحساسية الرضع ما يلي:

الطفح الجلدي: يمكن أن تظهر تفاعلات الحساسية غالبًا على شكل طفح جلدي ، مثل الإكزيما (التهاب الجلد التأتبي) ، وتظهر هذه الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء ، وحكة ، وملتهبة على الجلد وقد تختلف في شدتها.

مشاكل الجهاز الهضمي: يمكن أن تسبب الحساسية أعراضًا معدية معوية عند الرضع، مثل القيء أو الإسهال أو المغص أو (الارتجاع). عند تناول المواد المسببة للحساسية ، قد يعتبرها الجسم ضارة ، مما يؤدي إلى استجابة التهابية في الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى مشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي ، وتعطيل حركات الأمعاء الطبيعية والتسبب في عدم الراحة.

مشاكل الجهاز التنفسي: قد تشمل ردود الفعل التحسسية للجهاز التنفسي احتقان الأنف ، والصفير عند التنفس ، والسعال ، أو صعوبة التنفس.

التغيرات السلوكية: يمكن أن تؤثر الحساسية أيضًا على سلوك الرضيع، قد يكون التهيج أو الانزعاج أو صعوبة النوم أو البكاء المستمر مؤشرات على استجابة الحساسية.

كيفية إدارة حساسية الرضع

أشار الطبيب أنه في حال إذا أظهر الرضيع علامات الحساسية ، يجب على استشارة الطبيب المختص على الفور للتقييم والتوجيه المناسبين.

تفاعلات الحساسية عند الرضع

غالبًا ما تتضمن الخطوة الأولى التخلص من المواد المسببة للحساسية الشائعة في النظام الغذائي للأم، خاصة إذا كانت الرضاعة الطبيعية هي المصدر الأساسي للتغذية.

عادة ما يتضمن نظام الإقصاء هذا إزالة منتجات الألبان والبيض والمكسرات ومسببات الحساسية الأخرى المعروفة من وجبات الأم.

قد تقلل الرضاعة الطبيعية من احتمالية الإصابة بالحساسية من خلال تزويد الرضيع بحماية مناعية وتعزيز فلورا الأمعاء الصحية.

عندما يتعذر التخلص تمامًا من المواد المسببة للحساسية من النظام الغذائي للأم أو عندما تكون الرضاعة الطبيعية غير ممكنة ، تتوفر تركيبات الرضع المضادة للحساسية كبدائل.