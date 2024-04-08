اليوم السابع
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صحة الدقهلية: 18 مركزاً لفحص المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر

الإثنين، 08 أبريل 2024 01:17 م
صحة الدقهلية: 18 مركزاً لفحص المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر محافظة الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار العمل بـ 18 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من يوم الثلاثاء 9 أبريل إلى الأحد 14من شهر أبريل الجاري، تبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بمد مواعيد العمل الوحدات الصحية التابعة لمبادرة فحص المقبلين على الزواج خلال أجازة عيد الفطر.

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنجازات إدارة بنوك الدم الـ 3 أشهر المنتهية من العام الجارى لإعانة وتلبية احتياجات المرضى بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وكشف وكيل الوزارة أنه تم إنشاء بنك دم تخزيني بمستشفي شبراهور المركزي، بحضور لجنة من الادارة العامه لبنوك الدم بالوزارة واداره بنوك الدم بالمديرية.

وأضافت الدكتورة فاتن فتحي مدير إدارة بنوك الدم أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت توريد عدد 2 جهاز هيموجلوبين (قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم ) لكل من بنك دم مستشفى بلقاس العام وبنك دم مستشفى ميت غمر المركزى من التموين الطبى بالعباسية بإجمالى 25 الف جنيهاً.

وأشارت مدير إدارة بنوك الدم، إلى بدء تنفيذ لائحة المستشفيات الجديدة 75 لسنه 2024 من خلال اسعار الدم والمشتقات لجميع أوجه الصرف المعتمدة ( مجانى – نفقه الدولة – تأمين صحى – اقتصادى ) من خلال الاجتماع مع مديرى بنوك الدم التجميعية و التخزينية لمستشفيات الدقهلية.

ولفتت إلى دخول اداره بنوك الدم على منظومة الشراء الموحد بالوزارة UPA لإحضار طلبيات ومستلزمات بنوك الدم الشهرية







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