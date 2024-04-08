وزارة الصحة: تلوث الهواء يسبب وفاة فرد كل 5 ثوانٍ عالميا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن تلوث الهواء الداخلي أو الخارجي يسبب وفاة فرد واحد كل 5 ثوانٍ عالميًا نتيجة لحرق الوقود الأحفوري المسبب لأزمة المناخ.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية مبادرة التغير المناخي والتغذية (I-CAN) التي أطلقتها مصر خلال فعاليات الـ«COP 27» في تسريع وتيرة العمل على معالجة تداعيات التغييرات المناخية في دول العالم، والتي ينتج عنها سوء التغذية.

جاء ذلك في كلمة الوزارة خلال جلسة نقاشية، عقدت اليوم، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي تستضيفه إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وتوجهت وزارة الصحة والسكان بالشكر لمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة الـ«FAO» لتعاونهم مع مصر في العديد من المشروعات التنموية، وخاصة في إطلاق مبادرة (I-CAN).

كما أكدت الوزارة التزام مصر باتباع نهج متكامل للتغذية وتغير المناخ، واتخاذ إجراءات سياسة للتعامل مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيراته لتحسين التغذية، والعمل على أنظمة غذائية صحية ومستدامة.