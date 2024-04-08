احمِ نفسك في العيد من الجفاف بهذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

حماية الجسم من الجفاف خلال الاحتفال بعيد الفطر يعد من أهم الحيل التي يجب اتباعها، فيعد الترطيب أمرًا مهمًا في عيد الفطر، حيث تحدث تغييرات في عادات الأكل وزيادة النشاط البدني بعد شهر رمضان، حيث يلعب الترطيب دورًا حيويًا في دعم وظائف الجسم، والمساعدة على الهضم، وتنظيم درجة الحرارة، وتعزيز الصحة العامة، خاصة خلال عيد الفطر ، عندما يتم تذوق الأطباق الغنية واللذيذة ويصبح الترطيب المناسب أكثر أهمية لدعم عملية الهضم ومنع الجفاف، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" ومن هذه النصائح التالي:

- ابدأ يومك بشرب كوب من الماء لتنشيط مستويات الترطيب لديك.

- طوال اليوم، ابذل جهدًا واعيًا لشرب الماء بانتظام، بهدف تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب.

- قم بموازنة الأطعمة اللذيذة مع الأطعمة المرطبة مثل الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

- الحد من استهلاك المشروبات السكرية والكافيين، لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف.

- استمع إلى إشارات جسمك واشرب الماء كلما شعرت بالعطش، خاصة في الطقس الدافئ.

وأكد التقرير علي أهمية ترطيب الجسم، حيث أن الماء ضروري لأداء وظائف الجسم بشكل سليم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم، والمساعدة على الهضم، ونقل العناصر الغذائية، طرد السموم. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك التعب والصداع والدوخة والإمساك وضعف الوظيفة الإدراكية.