3 مشروبات تخلصك من جفاف الحلق فى رمضان

كتبت مروة محمود الياس

جفاف الحلق إحدى المشكلات التي يعاني منها البعض، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل، ويعاني خلالها الإنسان من حالة من الجفاف فى حلقه مع ألم بسيط مع شعور بالرغبة فى تناول المياه وترطيبه، لهذا الجفاف كثير من الأسباب أهمها العدوى الفيروسية المختلفة التى قد تصيب الجهاز التنفسي، فضلا عن الكثير من المشكلات الأخرى، مثل ارتجاع حمض المعدة، وكذلك الإصابة بالحساسية.

وفقا لتقرير نشر في business insider فان هناك بعض المشروبات التي تخلصك من هذا الجفاف فى الحلق، خاصة فى أيام رمضان وأثناء الصيام، ومن أهم هذه المشروبات..

مشروبات صحية مستخلصة من الفاكهة الطازجة، مثل عصير الفراولة الغني بالفيتامينات والمعزز لمناعة الجسم، وكذلك عصير التوت الغني أيضاً بعناصر وفيتامينات متعددة.

الشاي المضاف إليه بعض الأعشاب، مثل النعناع، يساعد على تخفيف أعراض التهابات الحلق وجفافه كما أن له تأثيرات هامة على تعزيز صحة الجهاز التنفسي،له مفعول كبير وهام على تقليل حده التورم والالتهابات والمشكلات الخاصة بالتهابات الحلق

يحتوي شاي البابونج أو البابونج الصافي على مضادات أكسدة وعناصر وفيتامينات صحية تخفف من التورم والالتهابات وتساعد على الالتئام وسرعه الاستشفاء لذا يعد هذا المشروب احد اهم المشروبات التي يجب الحرص عليها عند الشعور بجفاف الحلق.

قم بتجربه بعض المشروبات الصحية الدافئة مثل مشروب الزنجبيل الصحي الذي يقاوم البرد ويعزز مناعة الجسم ويمنع الإصابة بالمرض ويخلصك من العدوى ومشكلات الجسم المختلف

وينصح بتناول أحد هذه المشروبات الهامه والصحية عند الإصابة بجفاف الحلق لأنه عرض يحتاج الى العلاج الفعال.