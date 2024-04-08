أهالى الأقصر يؤدون آخر صلاة تراويح فى شهر رمضان بمسجد الإيمان.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات آخر صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك، داخل مسجد الإيمان بوسط مدينة الأقصر، وسط إقبال كبير من الأهالي على الصلاة بالمسجد والشوارع المحيطة به.



وتوافد الأهالي على صلاة التراويح الأخيرة بالشهر الكريم، حيث كشف الشيخ محمد سيد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن فتح عدد من المساجد لإستقبال المواطنين في صلاة التهجد على مدار الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



فيما قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات احتفالات أهالي الأقصر بلحظات إطلاق مدفع الإفطار الشهير بمدفع الحاجة فاطمة في مدينة الأقصر، في ليلة الرؤية.



وتجمع الأهالي واطفالهم لالتقاط الصور التذكارية أمام مدفع رمضان أمام مقر الحماية المدنية وسط مدينة الأقصر، حيث يجهز المدفع للانطلاق لحظة أذان المغرب رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر.

