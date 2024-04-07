هيئة الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار ببعض المناطق

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد: يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ليشعرنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، مناشدة المواطنين عدم تخفيف الملابس.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتستمر هذه الأجواء ليوم الأربعاء وبداية التحسن من الخميس.

ويشهد اليوم الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أيضا أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 10.