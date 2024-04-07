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طقس اليوم دافئ نهارا مائل للبرودة صباحا والعظمى 26 درجة والصغرى 15

الأحد، 07 أبريل 2024 09:00 ص
طقس اليوم دافئ نهارا مائل للبرودة صباحا والعظمى 26 درجة والصغرى 15 الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأحد،  طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حارا على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أيضا أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 10.







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