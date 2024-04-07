ندوات للمجلس القومى للمرأة بفعاليات حياة كريمة فى قرية كفر الوكالة بشربين

الدقهلية شريف الديب

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ندوة توعية داخل قرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، استهدفوا خلاله السيدات بالقرية والفتيات للتوعية بمشاكل المرأة.

وتضمنت موضوعات توعوية بمختلف قضايا المرأة، وبكل نشاط يتم توعية المستهدفات برسائل مبسطة عن المبادرة وتأثيرها ومردودها على المرأة والمجتمع حيث قدموا ندوات توعوية لجميع السيدات والفتيات بالقرية.

يذكر أنه تم عمل فقرات من الإنشاد الديني وألعاب ترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا والانتهاء بإفطار جماعي للأهالى وتوزيع الوجبات على المستحقين بالمنازل لعدد 1000 مواطن.