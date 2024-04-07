اليوم السابع
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ندوات للمجلس القومى للمرأة بفعاليات حياة كريمة فى قرية كفر الوكالة بشربين

الأحد، 07 أبريل 2024 10:36 م
ندوات للمجلس القومى للمرأة بفعاليات حياة كريمة فى قرية كفر الوكالة بشربين حياة كريمة
الدقهلية شريف الديب

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نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ندوة توعية داخل قرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، استهدفوا خلاله السيدات بالقرية والفتيات للتوعية بمشاكل المرأة.

وتضمنت موضوعات توعوية بمختلف قضايا المرأة، وبكل نشاط يتم توعية المستهدفات برسائل مبسطة عن المبادرة وتأثيرها ومردودها على المرأة والمجتمع حيث قدموا ندوات توعوية لجميع السيدات والفتيات بالقرية.

يذكر أنه تم عمل فقرات من الإنشاد الديني وألعاب ترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا والانتهاء بإفطار جماعي للأهالى وتوزيع الوجبات على المستحقين بالمنازل لعدد 1000 مواطن.

 







الدقهليه

حياة كريمة

محاربة المخدرات

قرية كفر الوكالة بشربين

مؤسسة حياة كريمة




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