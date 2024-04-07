اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أبريل 2024 08:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ندوات توعية بمخاطر المخدرات ضمن فعاليات حياة كريمة بقرية كفر الوكالة بشربين

الأحد، 07 أبريل 2024 07:12 م
ندوات توعية بمخاطر المخدرات ضمن فعاليات حياة كريمة بقرية كفر الوكالة بشربين بلال شعبان منسق برامج وقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ندوة توعية داخل قرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، استهدفوا خلاله فئة الشباب.

وقال بلال شعبان، منسق برامج وقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان، إن الندوات التى تمت أوضحت لكل الفئات التوعية من مخاطر المخدرات وأنها تؤدى إلى الوفاة أو السجن أو الجنون، وأوضحنا لهم خطورة التعامل مع أصدقاء السوء الذين يدفعون أقرانهم إلى الدخول فى عالم المخدرات.

كما أوضح شعبان مخاطر الحصول على بعض الأدوية التى لايعرف مكوناتها ويمكن أن توصلنا إلى الإدمان.

جاء ذلك خلال الفاعلية التى قامت به مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة وصندوق مكافحة الادمان والمجلس القومي للمراة.

وأشار إلى أن فئة الأطفال أيضا كانت مستهدفة من خلال لعبة السلم والدخان التى تم تنفيذها والشرح لمخاطر المخدرات، حيث قدموا ندوات توعوية وفقرات من الانشاد الديني والعاب ترفيهية للاطفال وتوزيع هدايا والانتهاء بافطار جماعي للاهالى وتوزيع الوجبات على المستحقين بالمنازل لعدد 1000 مواطن.







الدقهليه

حياة كريمة

محاربة المخدرات

قرية كفر الوكالة بشربين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة