اليوم السابع
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مواعيد التقدم وسن القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل

الأحد، 07 أبريل 2024 07:00 ص
مواعيد التقدم وسن القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى، مواعيد التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل والصفوف الدراسية المتاح التقدم لها وسن القبول كالتالى:

- فتح باب التقدم الأسبوع المقبل منتصف الشهر الجارى.

- التقديم سيكون متاح إلكترونيا عبر موقع المدارس المصرية اليابانية.

- التقديم لرياض الأطفال والأول والثانى والثالث الابتدائي.
- لا يوجد تحويل بالمدارس المصرية اليابانية.

- القبول بالمدارس المصرية اليابانية للأكبر سنا وحسب الكثافة المتاحة بالمدارس.

- سن التقدم للمستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.
- الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد.

- يحتسب سن الطفل المتقدم حتى 1 أكتوبر 2024 من واقع شهادة الميلاد.

- لا توجد واسطة أو محسوبية فى اختيار الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

- يجب على الطفل اجتياز المقابلة الشخصية قبل قبوله بشكل نهائى.


 







وزارة التربية والتعليم

التقدم للمدارس المصرية اليابانية

مواعيد التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2025

اخبار مصر




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