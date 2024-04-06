اليوم السابع
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الصفوف الدراسية المتاح التقديم عليها بالمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل

السبت، 06 أبريل 2024 10:19 ص
الصفوف الدراسية المتاح التقديم عليها بالمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الصفوف الدراسية المتاح التقديم عليها بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2025، موضحة أنه يتم فتح باب التقدم منتصف أبريل الجارى للطلاب الجدد بمرحلة رياض الأطفال أو المراحل الأخرى بالصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى، مشددة على أنه لا توجد تحويلات مباشرة بل يتم التقديم ويلتحق الطالب بالصف المتقدم عليه.

وأكدت الوزارة، أنه تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني، كما يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2024، ولا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

 







وزارة التربية والتعليم

التقدم للمدارس المصرية اليابانية

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية

اخبار مصر




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