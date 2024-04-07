تكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بشركة "مياه القناة".. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، وذلك في إطار خطة الأنشطة الاجتماعية والثقافية للعاملين بالشركة وأبنائهم بمناسبة شهر رمضان المبارك بحفل تكريم للفائزين بمركز التدريب الإقليمى بمحطة مياه المستقبل.

وأِشار اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تحفيزًا للعاملين بالشركة وأبنائهم الذين تميزوا بحفظ القرآن الكريم معربا عن سعادته بتكريم حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم ودعمه الكامل لهم ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاختبار المتقدمين لهذه المسابقة على مستوى محافظات القناة بالتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية للأزهر الشريف ومنطقة السويس الأزهرية شارك فيها 25 طالبا من أبناء العاملين بالشركة على ثلاثة مستويات (القرأن الكريم كاملا- نصف قرآن كريم – ربع قرأن كريم)

وقام اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكريم الفائزين المشاركين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء العاملين بالشركة وتقديم شهادات تقدير وهدايا عينية لتشجيعهم وحثهم على مزيد من التقدم والنجاح ، وبحضور الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة الوعظ بالاسماعيلية ، والشيخ هانى عبد العظيم مدير عام التوجيه ومشرف عام لجان الفتوى بالاسماعيلية وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.

وأكد رئيس الشركة أهمية تلك المبادرات والفعاليات الاجتماعية والتي تدعم روح الانتماء لدى العاملين مما يؤثر بالإيجاب على مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق محافظات القناة.

