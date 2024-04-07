بالتعاون مع التحالف الوطني.. مؤسسة الجارحي تكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن

كتبت - رباب الجالى

تنظم مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية بالفيوم، احتفالا غدا الاثنين، بنادى محافظة الفيوم، التاسعة مساء، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، لتكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم الكبرى التى أطلقتها المؤسسة بداية شهر رمضان فى كل قرى ومدن المحافظة.

وقال النائب محمد الجارحى الأمين العام للتحالف الوطنى بمحافظة الفيوم، أن الأدوار التمهيدية للمسابقة بدأت يوم 8 رمضان، واستمرت حتى يوم 11 رمضان فى كل من المراكز، وبلغ إجمالى عدد المتسابقين المتقدمين فى اقسام المسابقة الثلاثة 2231 متسابقا على النحو التالى.

فى مركز يوسف الصديق تم أختبار 235 متسابقا، وفى مركز أبشواى تم اختبار 163 متسابقا، وفى مركز الفيوم تم اختبار 605 متسابقين، وفى مركز سنورس تم اختبار عدد 364 متسابقا، وفى مركز إطسا تم اختبار 367 متسابقا، وفى مركز طامية تم اختبار 474 متسابقا، بالإضافة إلى متسابق واحد من محافظة الشرقية.

واضاف الأمين العام للتحالف الوطنى بمحافظة الفيوم، أنه تأهل للمرحلة التالية من المسابقة 771 متسابقا (595 إناث - 176 ذكور)، تم اختيارهم على يومين بمقر لجنة الاختبارات بالمعهد الأزهرى، فاز منهم بجوائز المسابقة 30 متسابقا، بمعدل 10 متسابقين لكل مستوى من المستويات الثلاثة بالمسابقة.

وتابع النائب محمد الجارحى أن المسابقة جرت بمساعدة كل من مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، حيث وفروا المشايخ والأئمة لعقد الاختبارات التمهيدية والنهائية، وقد ساهم فى المرحلة التمهيدية 34 شيخ وأمام، وفى المرحلة النهائية 16 شيخ وأمام.

وأشرف على لجان التحكيم الدكتور محمود الشيمى مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، والدكتور محمود حسانين مدير المنطقة الأزهرية، والدكتور يحيى محمد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والدكتور محمد عبدالنبى مدير المكتب الفنى للمنطقة الأزهرية.

وتولى تجهيز وإعداد مقرات الاختبارات فى المراكز المختلفة 200 متطوع من متطوعين مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى.

وأكد النائب محمد الجارحى الأمين العام للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، أن مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية، يتقدم للفائزين بالمراكز الأولى رحلات عمرة وجوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى تكريمات متنوعة للمتسابقين المتميزين فى التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة فى حفظ وفهم القرآن الكريم.



تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن (1)



تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن (2)



تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن (3)