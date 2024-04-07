المصلون يملأون المساجد فى صلاة تراويح آخر ليلة وترية بمدينة الأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله صلاة التراويح في مسجد الرحمن بوسط مدينة الأقصر، في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ اخر الليالي الوترية في الشهر الكريم.

وتوافد المئات من أبناء الأقصر على مسجد الرحمن بشارع الفنادق الرئيسي بالمدينة، لأداء صلاة تراويح اليوم 28 من شهر رمضان المبارك وليلة الـ29 من الشهر الكريم، خلف الشيخ محمد عبد الرسول العوامى الذي يجمع الآلاف بصوته العذب طوال شهر رمضان المبارك.





وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات حفل إفطار جماعي في فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة، لحوالي 400 من الأشقاء الفلسطينيين والسودانين، بمشاركة أكثر من 100 متطوع من الشباب والفتيات، وبإشراف مؤسسة بنك الخير وبالتعاون مع فرع الهلال الأحمر في الأقصر، للتأكيد على أواصر المحبة وحسن استقبال ضيوف مصر في الشهر الكريم.

ومن جانبه يقول الدكتور مصطفى حرز الله القائم على حفل الإفطار الجماعى، إنهم قرروا أن ينظموا حفل الافطار الجماعي لضيوف مصر من الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين بمقر فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة، وذلك لعدد 400 ضيف من المقيمين بالمحافظة، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع لخدمة الأشقاء، حيث إنه لم يكن إفطار بالمعنى النمطي بل كان يوم ترفيهي لأطفال الأشقاء، عبر الضحكات التي خرجت من قلوبهم والتي أعادت لهم بريق الحياة بعد شهور عديدة من الحزن والفقد والحرمان من الوطن.