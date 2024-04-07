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وزارة الأوقاف: قراءة سورة الواقعة عقب صلاة العصر بالمساجد الكبرى

الأحد، 07 أبريل 2024 12:39 م
وزارة الأوقاف: قراءة سورة الواقعة عقب صلاة العصر بالمساجد الكبرى وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف قراءة سورة الواقعة بالمساجد الكبرى عقب صلاة العصر، وقراءة سورة الرحمن عقب صلاة التراويح والصلاة على النبي.

وحددت الوزارة في ليلة التاسع والعشرين، الدكتور نعينع إمامًا للعشاء والتراويح وختم القرآن بمسجد الإمام الحسين والشيخ محمد الطاروطي بالسيدة زينب.


والقارئ الشيخ صلاح الجمل إماما للعشاء والتراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة والشيخ محمد عبد الكريم بمسجد شريف بالمنيل، والقارئ الشيخ طه النعماني إماما للعشاء والتراويح بمسجد ناصر بالفيوم، وذلك ضمن برنامج دعوي خاص ليلة الاثنين آخر الليالي الوترية بجميع المساجد الكبرى  والمشاركة في صلاتي التراويح والتهجد.







ليلة 29

الليالى الوترية

وزارة الاوقاف

صلاة التراويح



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