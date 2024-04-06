استمرار صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أبريل 2024، حيث أشارت الى استمرار الصرف اليوم السبت من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي بزيادة 15% مع استمرار ضخ العملات النقدية بالماكينات حرصا على التيسير على أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وتنص المادة 100 على أن يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية العاجز عن الكسب والطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.