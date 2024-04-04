اليوم السابع
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غرفة عمليات لمتابعة صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15%

الخميس، 04 أبريل 2024 01:00 م
غرفة عمليات لمتابعة صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15% صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15% من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب آخر ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات جهة العمل بتحمل علاج الموظف عند تعرضه لإصابة أثناء عمله، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر، ونص القانون على عقوبات تلاحق كل صاحب عمل يتخلف عن نقل المصاب الى مكان العلاج، بالحبس مدة لا تتجاوز عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نص القانون على مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه حال وفاة المصاب أو حدوث عجز لديه بنسبة 50% نتيجة إهمال صاحب العمل في إسعافه على أن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.







وزارة التضامن

معاشات أبريل بزيادة 15

صرف المعاشات بزيادة 15 موعد صرف المعاشات بالزيادة

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