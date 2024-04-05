السكة الحديد تبدأ غدًا تشغيل 10 قطارات إضافية للعيد

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ هيئة السكة الحديد غدا السبت، 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري يستمر تشغيلها حتى 20 ابريل الجارى، وينشر اليوم السابع مواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها.

6 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2023 يقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1942 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 18:30 يصل أسوان الساعة 07:05

7 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفه برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1948 من الإسكندرية / أسوان يوم 7 أبريل 2024 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 يصل أسوان الساعة 03:55

من ليلة 6-7 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 من القاهرة / أسـوان حتى ليلة 18-19 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 12:40 يصل أسوان الساعة 13:45

8 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1945 من أسوان / القاهرة حتى يوم 20 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1946 من القاهرة / أسوان يوم 8 أبريل 2024 فقط يقوم من القاهرة الساعة 17:00 يصل أسوان الساعة 05:10

12 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35

13 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان / الإسكندرية يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل الإسكندرية الساعة00:50.



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية



مواعيد قطارات العيد الاضافية