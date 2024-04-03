5 أطعمة تمنع تساقط الشعر.. منها الطماطم والجزر

كتبت مروة هريدى

يعد تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا، حيث تتساقط حوالي 50 إلى 100 شعرة بشكل طبيعي على مدار اليوم، ومع ذلك، فإن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مزعجًا وحتى محرجًا لأولئك الذين يعانون منه، وعلى الرغم أن تساقط الشعر قد يكون وراثيًا، إلا أن هناك عوامل معينة يمكن أن تمنع تساقط الشعر، وفقًا لموقع "ديلي إكسبريس".

أضاف الموقع فى تقريره عن تساقط الشعر إلى أن النظام الغذائي الصحى يعتبر عاملًا أساسيًا فى الحد من تساقط الشعر، حيث إن هناك 5 أطعمة يمكن أن تساعد فى تقليل تساقط الشعر.

الأفوكادو

يحتوى الأفوكادو على مادة الليسين التي تساعد على منع تساقط الشعر.

الطماطم



الطماطم تحتوي على الحديد الذي يعتبر عنصرا أساسيا في المساعدة على منع تساقط الشعر، كما أنها تحتوى على فيتامين أ وهو أساسي لبناء شعر صحي في المقام الأول.

الجزر

الخضراوات ذات اللون البرتقالى مثل الجزر وغيرها، تحتوى على البيتا كاروتين التى تتحول داخل الجسم إلى فيتامين أ، والذى يعتبر ضروريًا لبناء شعر صحي.

الفول السوداني

يحتوى الفول السوداني على النياسين، وهو فيتامين ب3، حيث تبين إنه مفيد لتعزيز نمو الشعر، وأن نقصه قد يؤدى إلى تساقط الشعر.

اللوز

من المهم تناول كميات خفيفة من اللوز وإضافته إلى نظامك الغذائى اليومي للحد من تساقط الشعر، حيث يحتوى اللوز على فيتامين E المضاد للأكسدة، والذى ثبت أنه يعزز نمو الشعر بشكل ممتاز ويمنع ترققه.