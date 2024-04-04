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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر من 9 إلى 14 أبريل

الخميس، 04 أبريل 2024 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر من 9 إلى 14 أبريل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمود راغب

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