أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر من 9 إلى 14 أبريل

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

انخفاض أسعار الأرز فى الأسواق ما بين 10 إلى 15%

الصحة العالمية: المنظمة تشعر بالفزع لمقتل 7 من العاملين بإعداد الطعام لأهالى غزة

"الوطنية للتدريب" تعلن بدء التسجيل للدفعة 5 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب

الإمام الأكبر يوضح النفع الذى لا ضرر فيه والضرر الذى لا نفع فيه

الحكومة: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك من 9 إلى 14 أبريل

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس

وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15%

وزير النقل يجدد الثقة بالمهندس محمد عامر رئيسا للسكة الحديد لمدة عام

تفاصيل كسوف الشمس الكلى الإثنين المقبل.. وأستاذ فلك: ربطه بنهاية العالم خزعبلات